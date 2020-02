Taiwan: incidente elicottero Black Hawk, errore umano e fattori ambientali le cause

- Un errore umano e fattori ambientali hanno causato lo schianto dell'elicottero Black Hawk, precipitato a Taiwan il 2 gennaio scorso, in cui sono morti otto ufficiali militari tra cui il capo dello Stato maggiore Shen Yi-ming. Lo riferisce la stampa taiwanese, citando il rapporto sulle indagini. Il registratore di volo dell'elicottero è stato inviato per accertamenti negli Stati Uniti l'8 gennaio. L'Ufficio per la sicurezza dei trasporti di Taiwan, sulla base di una lettura preliminare dei dati recuperati dalla scatola nera, aveva escluso malfunzionamenti meccanici come causa dell'incidente. Secondo il rapporto, le condizioni meteorologiche in rapida evoluzione insieme a una "consapevolezza inadeguata della situazione" hanno contribuito all'incidente mortale. (segue) (Cip)