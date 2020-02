Taiwan: incidente elicottero Black Hawk, errore umano e fattori ambientali le cause (2)

- L'elicottero si è schiantato sulle montagne del nord di Taiwan. Tuttavia, la tecnologia avanzata montata sull'UH-60M Black Hawk, inclusi il Gps militare e il sistema di navigazione inerziale, avrebbe dovuto essere in grado di emettere un allarme su qualsiasi impatto imminente sul terreno, secondo quanto riferito dai funzionari del ministero della Difesa nazionale. Secondo quanto riportato dalla stampa di Taiwan, il ministero ha in programma una conferenza stampa per la giornata di domani. L'incidente ha causato la morte del capo di Stato maggiore della Difesa di Taiwan, il generale Shen Yi-ming. Otto persone in tutto hanno perso la vita nell'incidente. L'elicottero, un UH-60M Blackhawk, era diretto verso la contea di Yilan, sulla costa orientale dell'isola. Shen e altri alti ufficiali erano impegnati in una visita ai militari in vista del Capodanno lunare. (Cip)