Energia: Ucraina e Norvegia discutono rafforzamento cooperazione nel settore

- Ucraina e Norvegia rafforzeranno la cooperazione nel settore energetico. Questo quanto emerso dall’incontro fra il viceministro dell’Energia ucraino Oleksiy Riabchyn e il segretario di Stato presso il dicastero del Petrolio e dell’energia norvegese, Odd Emil Ingebrigtsen, come riferisce l’agenzia di stampa “Ukrinform”. L’incontro, tenutosi a Oslo, ha messo in luce anche i progressi nei progetti già avviati da parte delle compagnie norvegesi in Ucraina nel settore delle energie rinnovabili. (Res)