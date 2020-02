Nato: ministro Ciuca, serve una presenza alleata forte e credibile in Romania

È necessaria una presenza alleata forte, efficace e credibile in Romania, tenuto conto della situazione di sicurezza complessa e oscillante nella zona del Mar Nero. Lo ha detto il ministro della Difesa romeno, Nicolae Ciuca, a Bruxelles alla riunione con i colleghi degli Stati membri della Nato. Lo riferisce il ministero della Difesa di Bucarest con un comunicato. Il ministro ha accennato anche al proseguimento da parte della Romania dell'impegno per una suddivisione equa della responsabilità, precisando che quest'anno è stato stanziato il 2 per cento del Pil al budget della difesa. I fondi permetteranno di concentrare gli investimenti nelle capacità e negli equipaggiamenti necessari in rapporto alle condizioni di sicurezza nella regione. Alla riunione sono state fatte anche alcune raccomandazioni supplementari di risposta dell'Alleanza allo sviluppo da parte della Russia di sistemi missilistici a medio raggio. Sono stati esaminati anche il progresso registrato nel processo di pace in Afghanistan e le prospettive di ulteriore sviluppo della missione Resolute Support. Ciuca ha precisato che la Romania manterrà il suo contributo in Afghanistan, coerentemente con l'evoluzione dei piani degli alleati. Attualmente, la Romania è il quinto contributore alla missione Resolute support.