Terremoti: Ingv, lievi scosse tra Norcia, Arquata del Tronto e provincia Macerata

- Lievi scosse telluriche sono state registrate dalla sala sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia all’alba di oggi nella zona del cratere sismico del centro Italia. Alle 5:47 del mattino un terremoto di magnitudo 1,2 si è verificato a 4 km a nord est di Norcia, in provincia di Perugia; alle 5:56 un altro sisma di magnitudo 0,9 è avvenuto a 2 km a ovest di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno; alle 6:21 un terremoto di magnitudo 1,0 è stato rilevato a 4 km a sud est di Fiordimonte, in provincia di Macerata.(Rer)