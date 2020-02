Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi, l’arciprete della basilica papale di Santa Maria Maggiore cardinale Stanisław Ryłko, il presidente di Acea Michaela Castelli partecipano all’evento per la nuova illuminazione della basilica papale di Santa Maria Maggiore.Piazza di Santa Maria Maggiore (ore 19)REGIONE- L'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato partecipa alla presentazione del progetto Coro, in occasione della XIX Giornata mondiale contro il cancro infantile.Casa del Cinema, largo Marcello Mastroianni (ore 10:30)VARIE- Uniamo, federazione italiana Malattie rare e Aismme, associazione italiana sostegno malattie metaboliche ereditarie organizzano un open day sullo screening neonatale esteso, rivolto a tutta la cittadinanza, operatori sanitari, medici e studenti.Policlinico Umberto I, clinica pediatrica, viale Regina Elena 324 (ore 9)- Presidio dei lavoratori ex-Lsu e appalti storici indetto dall'Unione sindacale di base.Piazza di Montecitorio (ore 10) (segue) (Rer)