Sicilia: stanziati 3mln e mezzo di euro per messa in sicurezza San Piero Patti (Me)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in qualità di commissario contro il dissesto idrogeologico, ha reso nota la notizia dell'aggiudicazione dei lavori per il consolidamento dell'area compresa tra i due quartieri di Torre e Margi del Comune di San Piero Patti, nel Messinese. La Struttura commissariale diretta da Maurizio Croce ha infatti aggiudicato all'Associazione temporanea di imprese Mondello costruzioni-Cosmak di Sant'Angelo di Brolo (Me), per un importo di 3 milioni e mezzo di euro, l'opera che restituirà la piena fruibilità, in condizioni di massima sicurezza, a tutta la parte centrale del paese, attualmente classificata R4, ossia ad alto rischio. Difatti, è dal 1989 che la zona presenta danni strutturali. In particolare le lesioni riguarderebbero dei muri di contenimento ubicati in via Paleologo e in via Catania, oltre ad alcuni edifici in via 2 giugno. Proprio per tale ragione il Comune, negli anni, ha dovuto procedere allo sgombero delle abitazioni pericolanti e alla chiusura al traffico delle sedi viarie più compromesse, il che avrebbe causato disagi per i residenti. Tra le cause di questi fenomeni vi sarebbe la situazione geomorfologica generale, aggravata dalle infiltrazioni nel sottosuolo di acque non adeguatamente regimentate e da una forte pendenza del versante. L'obiettivo sarà dunque quello del contenimento del pendio tra le due località di Torre e Margi e il ripristino del sistema di raccolta e di convogliamento delle acque superficiali. Verranno quindi realizzate tre paratie di pali e micropali da disporre in tre punti strategici e ai vari livelli. Per mitigare l'impatto ambientale, è stato previsto il rivestimento in pietra di tutte le superfici delle opere in cemento armato. A completamento dell'opera si procederà al ripristino della sede stradale con conglomerato bituminoso. (Ren)