Usa-Corea del Sud: bilancio difesa include fondi per una nuova base militare (2)

- Il Comando delle Forze statunitensi in Corea del Sud ha notificato alla fine del mese scorso ai dipendenti sudcoreani delle basi statunitensi in quel paese potenziali esuberi entro 60 giorni, per effetto della scadenza dell’accordo di condivisione dei costi di stazionamento, noto come Special Measures Agreement (Sma). Washington punta così ad intensificare ulteriormente le pressioni su Seul per giungere a un accordo sulla ridefinizione dell’accordo, e aumentare il contributo della Corea del Sud alle spese sostenute dagli Stati Uniti per mantenere la propria presenza militare in quel paese asiatico. Una versione provvisoria dell’Sma, in vigore per un anno, è scaduta il 31 dicembre scorso; i due paesi sono impegnati da mesi in estenuanti trattative per la ridefinizione degli oneri, e non sono ancora giunti a un accordo. (segue) (Was)