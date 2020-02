Usa-Corea del Sud: bilancio difesa include fondi per una nuova base militare (5)

- Corea del Sud e Stati Uniti hanno intrapreso a dicembre una sessione di colloqui in merito alla condivisione dei costi di stazionamento delle Forze militari statunitensi nella Penisola coreana. L’accordo attualmente in vigore è in scadenza, e i due alleati non hanno ancora raggiunto un accordo per la ridefinizione degli oneri. Le delegazioni dei due paesi incaricate di rinegoziare l’accordo sono guidate dal capo negoziatore Jeong Eun-bo e dalla controparte Usa, James DeHart. Al momento, le posizioni dei due paesi restano distanti: Washington avrebbe chiesto a Seul di quintuplicare a 5 miliardi di dollari il contributo per il contingente di 28.500 militari Usa stanziati in Corea del Sud. (segue) (Was)