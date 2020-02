Usa-Corea del Sud: bilancio difesa include fondi per una nuova base militare (6)

- Le delegazioni dei due paesi hanno concluso il 4 dicembre scorso la quarta sessione di colloqui sulla condivisione dei costi di stazionamento delle forze Usa in territorio sudcoreano, senza progressi apparenti in merito alla definizione dell’onere di cui dovrebbe farsi carico Seul. La sessione di negoziati, durata due giorni, è stata presieduta dal negoziatore statunitense James DeHart e dalla sua controparte sudcoreana, Jeong Eun-bo, che hanno acconsentito a proseguire il confronto a Seul entro la fine di dicembre. Seul ha ribadito la propria posizione, secondo cui i negoziati andrebbero condotti nel perimetro dell’attuale cornice legale di condivisione dei costi, nota come “Special Measures Agreement” (Sma). “Abbiamo sottolineato anche che i negoziati dovrebbero condurre a un accordo equo, ragionevole e mutualmente accettabile”, riferisce una nota del ministero degli Esteri sudcoreano. Gli Usa avrebbero richiesto a Seul di quintuplicare il loro contributo economico, portandolo a 5 miliardi di dollari annui. (segue) (Was)