Roma: scontro tra camion e auto sulla Tiburtina, morto un uomo

- Un incidente mortale si è verificato stamattina intorno alle 5 in via Tiburtina, all'altezza del civico 1494, in direzione di Tivoli. Lo scontro ha visto coinvolti un autoarticolato e una Volkswagen Sharan. Un uomo di 57 anni, marocchino, che era alla guida dell'automobile è morto, mentre il ragazzo di 28 anni, connazionale che viaggiava con lui, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sandro Pertini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale. (Rer)