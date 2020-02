Cina: sale a 1.380 il bilancio delle vittime, 63.851 il numero totale di infezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di giovedì, 53 casi confermati, incluso un decesso, erano stati segnalati nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, dieci casi confermati a Macao e 18 a Taiwan. Un paziente ad Hong Kong, tre a Macao e uno a Taiwan sono stati dimessi dall'ospedale dopo il recupero. Oltre dieci pazienti in gravi condizioni sono apparentemente migliorati dopo l'assunzione di prodotti a base di anticorpi contenenti plasma sanguigno donati da pazienti guariti. La procedura appare ad oggi il modo più efficace per trattare l'infezione da Covid-19, in quanto non esiste ancora alcun farmaco o vaccino efficace. (segue) (Cip)