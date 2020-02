Cina: sale a 1.380 il bilancio delle vittime, 63.851 il numero totale di infezioni (3)

- La Commissione nazionale sanitaria cinese ha inoltre segnalato che il rilevamento del nuovo coronavirus vivo dalle feci di un paziente non suggerisce che il metodo principale di trasmissione del virus sia cambiato, attraverso i canali respiratori e di contatto. L'infezione da coronavirus provoca più danni al cuore rispetto alla Sars e causa malattie cardiache più rapidamente rispetto ad essa, secondo il direttore dell'ospedale Jinyintan, il principale luogo designato per il trattamento dei pazienti con Covid-19. Huanggang, una città vicina all'epicentro Wuhan, ieri ha bloccato tutte le comunità residenziali per contenere l'epidemia. La polizia di Hong Kong ha arrestato 12 persone che avrebbero finto di vendere mascherine online, una frode da oltre 128mila dollari. (Cip)