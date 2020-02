Vietnam: coronavirus, ministero Pianificazione sollecita misure di stimolo economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Misure come tagli ai tassi di interesse e proroghe al saldo dei debiti potrebbero essere varate entro la fine del mese di febbraio. Il ministero delle Finanze, invece, valuterà una riduzione degli oneri fiscali e un rinvio delle scadenze di pagamento per i settori maggiormente esposti alla crisi. I settori dell’economia vietnamita più colpiti dall’emergenza del coronavirus sono il turismo, i trasporti, l’elettronica, l’agricoltura e le assicurazioni. Il ministero della Pianificazione prevede che l’economia vietnamita crescerà del 6,25 per cento quest’anno, a patto che l’epidemia venga contenuta entro il primo trimestre; se invece l’epidemia verrà contenuta nel secondo trimestre, la crescita sarà del 5,95 per cento. L’emergenza sanitaria dovrebbe riflettersi anche in un aumento del tasso di inflazione, allontanando l’obiettivo ufficiale di contenerlo attorno al 4 per cento. (segue) (Fim)