Vietnam: coronavirus, ministero Pianificazione sollecita misure di stimolo economico (3)

- Le autorità del Vietnam hanno annunciato ieri che una comune di 10mila persone verrà posta in quarantena, per prevenire il rischio di propagazione del nuovo ceppo di coronavirus originato in Cina. L’annuncio segue la conferma del 16mo caso di infezione da coronavirus nel paese. “A partire dal 13 febbraio 2020 attueremo con urgenza l’isolamento e la quarantena dell’epidemia nella comune di Son Loi”, riferisce una nota del ministero della Salute vietnamita. La nota precisa che il periodo di quarantena si protrarrà per 20 giorni. Ben cinque dei casi di infezione da coronavirus confermati nel paese sono concentrati nella comune di Son Loi, nella provincia di Vinh Phuc. (segue) (Fim)