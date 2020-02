Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, venerdì 14 febbraio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2359m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: insistono correnti asciutte dai quadranti nord-occidentali che favoriscono ampie schiarite ovunque con cieli sereni e tersi grazie alla ventilazione vivace. Residui addensamenti al mattino sulle Alpi di confine e sul levante ligure. Clima mite con valori diurni oltre i 15°C. (Rpi)