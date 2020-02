Giappone-Cina: responsabile politica estera Yang visiterà Tokyo il 28 e 29 febbraio

- Yang Jiechi, direttore dell’Ufficio della Commissione centrale per gli Affari esteri del Partito comunista cinese – uno dei principali architetti della politica estera cinese – si recherà in visita al Giappone il 28 e 29 febbraio prossimi. Lo ha annunciato oggi una fonte del governo giapponese ripresa dalla stampa di quel paese, mentre aumentano i dubbi in merito al probabile rinvio della visita ufficiale in programma ad aprile da parte del presidente cinese Xi Jinping, alle prese con l’emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. Secondo la fonte, Yang incontrerà il consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro giapponese Shinzo Abe, Shigeru Kitamura, per discutere le tempistiche della visita di Xi. Yang, la cui ultima visita in Giappone risale a giugno 2019, in occasione del summit del G-20 ad Osaka, incontrerà anche Abe. (segue) (Git)