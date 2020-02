Giappone-Cina: responsabile politica estera Yang visiterà Tokyo il 28 e 29 febbraio (3)

- Tokyo e Pechino guardano entrambi al consolidamento e al potenziamento della cooperazione, per far fronte alle incertezze di uno scenario globale sempre più incerto, sia sul piano economico e commerciale che geopolitico. Il Giappone, vincolato alla storica alleanza con gli Stati Uniti, guarda però con apprensione ai futuri sviluppi delle ostilità commerciali e strategiche tra Usa e Cina, che a dispetto del recente accordo commerciale provvisorio paiono destinate a protrarsi e delinearsi sempre più come uno scontro strategico di lungo termine tra grandi potenze globali avversarie. (segue) (Git)