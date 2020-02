Giappone-Cina: responsabile politica estera Yang visiterà Tokyo il 28 e 29 febbraio (4)

- Secondo fonti governative citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”, il nuovo documento di alto profilo - il quinto nel suo genere da quando i due paesi hanno normalizzato le relazioni diplomatiche, nel 1972 – è stato discusso durante l’incontro tra Xi e Abe a Pechino, lo scorso dicembre. I due leader si sono incontrati lo scorso 23 dicembre, alla vigilia del summit trilaterale col la Corea del Sud che si è tenuto il giorno successivo a Chengdu. Abe e Xi hanno discusso in quell’occasione il rafforzamento delle relazioni bilaterali e i preparativi per la visita di Stato di Xi in Giappone, la prossima primavera. L’incontro tra i due leader è stato il primo dallo scorso giugno, a margine del summit del G-20 a Osaka. (Git)