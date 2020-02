Usa: coronavirus, Washington non si fida delle informazioni fornite dalla Cina

- Il governo degli Stati Uniti "non ha una grande fiducia nelle informazioni provenienti dalla Cina" in merito alla diffusione dell'epidemia di coronavirus. Lo ha detto un funzionario dell'amministrazione presidenziale Usa al network televisivo "Cnbc". Il funzionario ha anche aggiunto che Pechino starebbe "continuando a respingere le offerte di assistenza degli Stati Uniti". In questo momento a livello globale ci sono più di 60.000 casi confermati di coronavirus: la maggioranza di essi sono concentrati in Cina. Oltre 1.300 persone sono morte. Inoltre, dopo diversi giorni in cui il numero dei contagi sembrava stesse rallentando, i funzionari cinesi hanno annunciato in un solo giorno 15.000 nuovi casi: il motivo è legato al cambiamento del modo in cui vengono segnalate le infezioni: i casi che prima erano "diagnosticati clinicamente" ora contano come "confermati". Ad oggi i casi accertati all'interno dei confini degli Stati Uniti sono 15. (Was)