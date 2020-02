Corea del Nord: coronavirus, Usa sollecitano assistenza sanitaria per Pyongyang (2)

- La Corea del Nord ha interrotto il 31 gennaio tutti i collegamenti aerei e ferroviari con la Cina alla fine di gennaio, in risposta all’epidemica causata in quel paese da un nuovo ceppo di coronavirus. A riferire l’iniziativa di Pyongyang è stato l’ambasciatore britannico in quel paese, Colin Crooks, secondo cui la sospensione dei collegamenti tra i due paesi asiatici, attiva dal 31 gennaio, si protrarrà a tempo indefinito. Le autorità della Corea del Nord non hanno ancora confermato ufficialmente alcun caso di infezione da coronavirus nel paese, ma nei giorni scorsi hanno ulteriormente intensificato le misure cautelari, imponendo quarantene e mobilitando la Croce rossa su tutto il territorio nazionale. (segue) (Was)