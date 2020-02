Corea del Nord: coronavirus, Usa sollecitano assistenza sanitaria per Pyongyang (8)

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è disponibile a partecipare ad un nuovo summit bilaterale con il leader nordcoreano Kim Jong-un, a patto però che l’incontro apra le porte a un accordo sulla denuclearizzazione. Lo ha dichiarato questa settimana il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Usa, Robert O’Brien, durante un evento organizzato dal think tank Atlantic Council. O’Brien ha smentito le indiscrezioni dell’emittente Cnn, secondo cui Trump si è completamente disinteressato ai negoziati con Pyongyang in vista delle prossime elezioni presidenziali Usa. Trump, ha detto il funzionario, agirà indipendente da qualsiasi considerazione di carattere politico. Sempre ieri, il dipartimento di Stato Usa si è detto disponibile ad adottare un “approccio flessibile” ai negoziati sulla denuclearizzazione con la Corea del Nord. “Siamo disponibili ad adottare un approccio flessibile per giungere ad un accordo bilanciato, che dia seguito agli impegni assunti a Singapore” in occasione del primo summit tra Trump e Kim, nel giugno 2018. (Was)