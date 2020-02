Malesia: Anwar sollecita premier Mahathir ad accelerare transizione di potere

- L’ex vicepremier della Malesia e leader del principale partito di governo di quel paese, Anwar Ibrahim, ha auspicato ieri di poter assumere la carica di primo ministro da Mahathir Mohamad, come da accordi pre-elettorali, dopo il summit della Cooperazione economica Asia-Pacifico, che verrà ospitata dal paese il prossimo novembre. Mahathir ha dichiarato lo scorso dicembre che intende rispettare gli accordi assunti in occasione delle elezioni politiche del 2018, quando promise di cedere la guida dell’esecutivo ad Anwar a metà della legislatura. La transizione, originariamente prevista per il prossimo maggio, è però oggetto di dubbi a causa dello scontro di potere interno alla coalizione di governo. Anwar, apparentemente propenso ad evitare uno scontro diretto con Mahathir, ha aperto ieri all’ipotesi di rinviare la transizione per non fornire un’immagine caotica del paese in occasione del summit Apec. (segue) (Fim)