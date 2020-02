Malesia: Anwar sollecita premier Mahathir ad accelerare transizione di potere (5)

- A peggiorare la situazione, oltre alle tendenze protezionistiche globali, si è sommata la litigiosità interna all’alleanza di partiti progressisti Pakatan Harapan (“Il Patto della speranza”), vincitrice a sorpresa delle elezioni politiche di maggio 2018. Tale litigiosità è giunta al punto di ebollizione negli ultimi mesi, con l’approssimarsi della scadenza di metà mandato entro la quale il primo ministro, Mahathir Mohamad, si era impegnato a cedere la premiership ad Anwar Ibrahim, leader del principale partito di maggioranza, il Partito popolare di giustizia. Anwar scarcerato all’inizio della nuova legislatura, dopo aver scontato anni di detenzione per accuse di sodomia rivoltegli da Mahathir prima, e poi dall’ex premier Najib Razak, sconta da settimana rinnovate accuse del medesimo tenore, in un evidente tentativo da parte di figure vicine al primo ministro in carica per ritardare o annullare il passaggi odi consegne ai vertici del governo. (segue) (Fim)