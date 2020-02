Malesia: Anwar sollecita premier Mahathir ad accelerare transizione di potere (9)

- L’assenza di un calendario e di passaggi precisi per la transizione dei poteri spaventa sia gli investitori esistenti che i potenziali. Secondo l’economista Hoo, a risentire dei dubbi causati dalla politica non sarà solo l’ambiente degli investimenti, ma anche il mercato azionario. Gli ultimi dati pubblicati da “Bloomberg” attestano che lo scorso anno gli investitori internazionali hanno ceduto ben 2,7 miliardi di dollari di azioni di aziende ed entità malesi: una delle maggiori ondate di vendite registrate nella regione asiatica, anche se inferiore di poco alle vendite registrate nel 2018 e assai meno dell’esodo di 4,8 miliardi di dollari del 2015. L’esitazione di Mahathir a mantenere la promessa di cessione del potere sta contribuendo anche ad erodere il consenso goduto dal governo malese in carica. Nel paese cresce la convinzione che Mahathir stia manovrando per cedere il potere non ad Abwar, ma al ministro degli Affari economici Azmin Ali, uno dei principali protagonisti della lotta di potere che si consuma all’interno della coalizione progressista. (Fim)