Usa: Noaa, gennaio mese più caldo mai registrato

- Lo scorso gennaio è stato il mese più caldo mai registrato sulla terra dalla National Oceanic and Atmospher Administration, agenzia statunitense che si occupa di ambiente. Si tratta di numeri che confermano il costante aumento delle temperature dovuto al riscaldamento globale. Le temperature di gennaio hanno superato tutte le temperature registrate negli ultimi 141 anni, e sono state di 1,13 gradi sopra la media del XX secolo. Caldo record è stato osservato in alcune parti dell'America centrale e meridionale, dell'Asia, della Scandinavia, degli oceani Indiano e Atlantico e dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale. (Was)