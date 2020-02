Usa: Trump estende lo stato di emergenza lungo il confine con il Messico

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prolungherà lo stato di emergenza nazionale lungo il confine tra Stati Uniti e il Messico per un altro anno. La decisione arriva a circa un anno di distanza da quando l'inquilino della Casa Bianca ha dichiarato l'emergenza nazionale per ottenere i finanziamenti con i quali costruire il muro: in questo modo infatti il presidente Usa è riuscito a sbloccare miliardi di dollari in fondi federali per costruire ulteriori barriere lungo il confine meridionale. L'escamotage è servito al presidente statunitense per aggirare la decisione del Congresso che invece aveva votato contro la costruzione di un muro.(Was)