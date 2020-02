Governo: Conte, non lavoro a nuova maggioranza senza Iv

- L'obiettivo non è sostituire Italia viva (Iv) con un altro gruppo: queste le parole pronunciate dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa a palazzo Chigi insieme al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, per presentare la riforma del processo penale e il lodo Conte Bis sulla prescrizione. "Non è nel mio stile governare e, mentre lo faccio, lavorare per sostituire un gruppo ad un altro", ha detto Conte alla domanda se ritiene ci siano nuove maggioranze da esplorare dopo i recenti dissidi in materia di giustizia con Iv. "Non è un obiettivo sostituire Iv con altro gruppo. Bisogna invece che Iv rifletta e chiarisca. Dopo di che valuteremo", ha concluso Conte. (Res)