Giustizia: Bonafede, “con riforma il processo penale diventa moderno e celere”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma del processo penale, approvato questa sera dal Consiglio dei ministri, mira a portare in Italia un processo penale moderno capace di dare giustizia in tempi certi e celeri. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in conferenza stampa a palazzo Chigi insieme al premier Giuseppe Conte. “Il governo parte dagli investimenti. Il primo problema della giustizia è che c'è una infrastruttura che necessita di investimenti, risorse che già da sole portano alla riduzione dei tempi”, ha spiegato il ministro. Si tratta, ha proseguito Bonafede, di “una nuova iniezione di energia” che prevede 500 giudici ausiliari onorari in più destinati alle corte d'appello già dal 1 gennaio 2021. “Si prevedono inoltre mille unità di personale amministrativo che potrebbero lavorare negli uffici da settembre 2020", ha spiegato Bonafede, spiegando che il governo punta anche sugli investimenti nella digitalizzazione "che permetterà di intervenire sui tempi del processo". (Res)