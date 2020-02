Usa: Trump vuole vietare ai funzionari di ascoltare telefonate con leader stranieri

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che potrebbe porre fine alla lunga pratica di lasciare che altri funzionari dell'amministrazione Usa ascoltino le telefonate presidenziali con i leader stranieri. Il processo di impeachment nei confronti di Trump era iniziato a causa proprio della sua telefonata al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al quale aveva chiesto di indagare sul suo rivale politico, Joe Biden, ex vicepresidente degli Stati Uniti e attuale candidato alle primarie del Partito democratico. "Potrei decidere di porre fine completamente a questa pratica", ha detto Trump in una intervista con “Fox News”. Trump ha anche parlato dei giorni del suo processo, sostenendo di avere pensato “ai giorni bui” in cui l’ex presidente Usa Richard Nixon si è dimesso per lo scandalo Watergate prima del suo probabile impeachment. (Was)