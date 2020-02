Brasile: ex presidente Funai Possuelo, "Bolsonaro la minaccia più grave per indigeni"

- L'ex presidente della Fondazione nazionale indigena (Funai), Sydney Possuelo, ha denunciato ieri, 13 febbraio, che il governo brasiliano del presidente Jair Bolsonaro rappresenta la "minaccia più grave" contro le popolazioni indigene della storia della Repubblica iniziata nel 1889. "Nella storia della Repubblica, nessun governo si è mobilitato per distruggere le popolazioni indigene, come sta facendo Bolsonaro. E' una situazione estremamente pericolosa, lo stato sta smantellando la Funai e distruggendo tutte le politiche indigene realizzate in oltre 90 anni", ha affermato nel corso di un incontro presso la Camera dei deputati organizzato dal coordinatore del Forum permanente per la difesa dell'Amazzonia, il deputato Airton Faleiro del Partito dei lavoratori (Pt). (segue) (Brb)