Brasile: ex presidente Funai Possuelo, "Bolsonaro la minaccia più grave per indigeni" (4)

- Mercoledì, 12 febbraio, i leader dell'Articolazione delle popolazioni indigene del Brasile (Apib) avevano organizzato una manifestazione lungo la spianata dei ministeri a Brasilia per protestare contro il disegno di legge 191/2020. Il corteo, che ha riunito rappresentanti di almeno cinque gruppi etnici, è partito dal Museo Nazionale della Repubblica, e si è concluso davanti all'ingresso del parlamento. Qui gli indigeni hanno mostrato alcuni striscioni e cantato canzoni tradizionali. Il documento contenente la posizione critica delle popolazioni indigene contro la legge è stato depositato in parlamento. In una nota inviata alla stampa, l'Apib, ha affermato che la manifestazione ha lo scopo di sensibilizzare il presidente della Camera dei deputati, Rodrigo Maia, e convincerlo a respingere il progetto presentato dal governo. (segue) (Brb)