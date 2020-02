Cdm: approvato decreto su Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina e finali Atp Torino (2)

- In relazione alle finali ATP di tennis di Torino, le nuove norme disciplinano: la costituzione del Comitato ATP e degli altri strumenti di organizzazione e il modello di governance; le opere e le infrastrutture previste e classificate come “ATP Torino 2021-2025”; la prestazione delle garanzie finanziarie da parte dello Stato. Infine, il decreto recepisce e rende immediatamente vigente la disciplina, già esaminata dal Consiglio dei ministri, in materia di repressione dei fenomeni relativi alla pubblicizzazione parassitaria, ovvero delle condotte che operatori economici non autorizzati da regolari contratti di sponsorizzazione pongono in essere con l’obiettivo di associare surrettiziamente il proprio marchio o i propri prodotti a un qualsiasi simbolo o logo di manifestazioni sportive o fieristiche, di rilevanza nazionale o internazionale. (Com)