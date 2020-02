Brasile: riforma tributaria, Guedes propone creazione iva duale insieme con gli Stati

- Il ministro dell'Economia brasiliano Paulo Guedes ha affermato oggi, 12 febbraio, che il governo invierà in parlamento un allegato alla riforma fiscale, attualmente allo studio del ministero, che disponga la creazione dell'imposta sul valore aggiunto (Iva), unificando tutte le imposte sul consumo. L'annuncio è stato fatto dopo un incontro straordinario con i responsabili economici dei 27 Stati della federazione, che compongono il Consiglio nazionale per la politica economica (Confaz). "Stiamo studiando un'iva duale. Gli Stati hanno la loro idea di come incassare l'imposta sul valore aggiunto, noi abbiamo la nostra, alla fine andrà tutto bene", ha dichiarato il ministro Guedes. (segue) (Brb)