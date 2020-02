Brasile: capo di Stato maggiore dell'esercito nominato ministro della Casa Civile (2)

- La Casa Civile è una sorta di centro governativo, il ministro che lo guida ha funzioni paragonabili a quelle di un primo ministro. In particolare la Casa Civile coordina l'avanzamento delle azioni dei ministeri. Il ministero conta anche su un dipartimento che si occuperà delle operazioni necessarie a facilitare l'ingresso del Brasile nell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Il nome di Braga Netto sarebbe stato suggerito al capo dello Stato dal sottosegretario alla presidenza della Repubblica, Luiz Eduardo Ramos. La scorsa settimana, in anteprima "O Globo" aveva riferito dell'intenzione di Bolsonaro di sostituire Onyx Lorenzoni, del quale secondo il giornale non era più soddisfatto, e incaricare un militare per prenderne il posto. (segue) (Brb)