Brasile: capo di Stato maggiore dell'esercito nominato ministro della Casa Civile (3)

- Il 62enne Braga Netto è stato il responsabile dell'intervento militare nelle favelas di Rio de Janeiro disposto per oltre un anno nel 2018 dall'allora presidente Michel Temer. Secondo quanto rivelato, la scelta sarebbe ricaduta sul generale grazie alla dimostrate "capacità amministrative" nell'affrontare "le questioni in un ambiente di grave crisi", senza rinunciare alla "discrezione", che il governo ha considerato un "tratto intrinseco della sua personalità e del suo background militare". Il Planalto avrebbe anche messo in evidenza '"esperienza e intraprendenza" del militare mostrate in occasione dell'incarico di coordinatore generale della consulenza speciale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Rio 2016. Braga Netto è stato anche addetto militare presso le ambasciate brasiliane in Polonia e Stati Uniti. (Brb)