Usa: Senato passa risoluzione per limitare poteri di guerra Trump contro Iran

- Il Senato degli Stati Uniti ha votato a favore di un provvedimento per obbligare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a richiedere l'autorizzazione del Congresso prima di intraprendere ulteriori azioni militari contro l'Iran. Il voto, 55 a favore e 45 contrari, ha visto otto senatori del Partito repubblicano votare con i Democratici, facendo passare il provvedimento. Il Senato - a differenza della Camera dei rappresentanti - è controllato dai Repubblicani. La decisione arriva a poco più di un mese di distanza dall’attacco con droni nei pressi dell’aeroporto di Baghdad in cui gli Stati Uniti hanno ucciso generale iraniano Qasem Soleimani. Tuttavia il voto ha solo un valore simbolico visto che il Senato non ha raggiunto la maggioranza qualificata dei due terzi, che permette di superare il veto presidenziale. Trump ha già annunciato che metterà il suo veto al provvedimento, annullandolo. (Was)