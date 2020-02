Usa: Barr risponde a Trump, “i suoi tweet rendono impossibile il mio lavoro”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'intervista esclusiva con il network statunitense “Abc”, il procuratore generale degli Stati Uniti, Bill Barr, ha dichiarato che il presidente Usa Donald Trump non gli ha “mai chiesto di fare qualcosa in un procedimento penale”, ma che dovrebbe smettere di twittare sul dipartimento di Giustizia perché i suoi tweet “rendono impossibile fare il mio lavoro”. I commenti rappresentano un raro attacco da parte del procuratore generale nei confronti di Trump, con cui da sempre si è allineato e che in più circostanze ha difeso. “Credo sia giunto il momento di smetterla di twittare sul dipartimento di Giustizia”, ha detto Barr. “Non mi farò prevaricare o influenzare da nessuno (...) neanche dal Congresso, dalla redazione di un quotidiano, dal presidente”, ha aggiunto Barr nell'intervista, ricordando che in queste condizioni per lui è molto difficile fare il suo lavoro e prendere decisioni. (segue) (Was)