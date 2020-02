Usa: Barr risponde a Trump, “i suoi tweet rendono impossibile il mio lavoro” (2)

- A marzo Barr testimonierà davanti alla commissione Giustizia della Camera dopo l'invito dei Democratici a rispondere sul suo intervento nel processo a Roger Stone, amico di lunga data del presidente statunitense, e suo consigliere nella campagna elettorale del 2016. Stone è stato condannato l'anno scorso con l'accusa di aver mentito agli investigatori del Congresso e di aver minacciato un testimone. Il dipartimento di Giustizia ha chiesto ai giudici federali uno sconto di pena, provocando le dimissioni dal caso di quattro procuratori federali che avevano chiesto tra i sette e i nove anni di detenzione. Il presidente Donald Trump ha criticato duramente il trattamento giudiziario riservato a Stone, che a suo dire non è colpevole di alcun crimine reale, al contrario di diverse figure promotrici e protagoniste del "Russiagate". La sentenza a carico di Stone è attesa per il prossimo 20 febbraio. I Democratici del Congresso vogliono indagare sull'intervento per interferenze politiche. (Was)