Usa: ex consigliera di Trump Hope Hicks torna alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hope Hicks un tempo stretta collaboratrice del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna alla Casa Bianca per ricoprire un nuovo ruolo. Hicks, 31 anni, si era dimessa dalla sua posizione di direttore della comunicazione due anni fa. Adesso torna in un momento cruciale per Trump che si sta preparando per la campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziale di novembre. Jared Kushner, marito della figlia Ivanka e suo consigliere, sarà il diretto supervisore di Hicks che lavorerà con il direttore politico della Casa Bianca, Brian Jack. Sarà assunta con la posizione di “consigliere del presidente”. Secondo un funzionario della Casa Bianca, Hicks lavorerà su alcuni progetti guidati da Kushner e in particolare alla campagna per la rielezione.(Was)