Giustizia: Conte su riforma processo penale, “assenza Iv è loro sconfitta”

- La decisione di Italia Viva (Iv) di non partecipare al Consiglio dei ministri, che questa sera ha varato la riforma del processo penale, “è una loro sconfitta”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa a palazzo Chigi, dopo l'ok del cdm alla riforma del sistema penale e al cosiddetto lodo Conte bis sulla prescrizione, insieme al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. “Per vincere questa partita dobbiamo giocare nella stessa squadra e correre stessa direzione. Se un giocatore gioca da solo o fa sgambetti non solo non possiamo vincere, ma rischiamo di perdere”, ha continuato Conte. “Iv deve chiarire a me e al Paese cosa intende fare, se vuole far correre il Paese si deve rendere disponibili a non fare sgambetti e a rallentare il governo”, ha concluso Conte. (Res)