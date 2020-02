Governo: Conte, non sono arrogante ma non temo voto

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non teme un ritorno alle urne: sono queste le parole che lo stesso premier ha detto in conferenza stampa a palazzo Chigi, presentando insieme al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede la riforma del processo penale e il lodo Conte Bis. Alla domanda se teme la fine del “Conte bis”, alla luce anche della mancata presenza dei ministri di Iv al Cdm di questa sera, il premier ha risposto: “Non sono arrogante, non ho alcuna paura. Fino all'ultimo lavoreremo con la massima dedizione e concentrazione per il bene del Paese”. (Res)