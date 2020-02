Brasile: ex presidente Funai Possuelo, "Bolsonaro la minaccia più grave per indigeni" (2)

- Al vertice hanno partecipato anche altri parlamentari dell'opposizione tra i quali Jandira Feghali del Partito comunista del Brasile (PCdoB), Edmilson Rodrigues del Partito socialismo e libertà (PSol), il consulente per le politiche di protezione delle persone in situazioni di isolamento, Antenor Vaz, il rappresentante dell'Articolazione delle popolazioni indigene del Brasile (Apib), Paulino Montejo e segretario esecutivo del Consiglio missionario indigeno (Cimi), Antonio Eduardo Oliveira. Possuelo ha fortemente criticato la politica anti-indigenista di Bolsonaro, esprimendo particolare preoccupazione per le comunità isolate che non hanno alcun contatto con altre comunità e hanno bisogno della protezione dello stato per vivere secondo le loro tradizioni. "Lo stato ha l'obbligo morale ed etico di proteggerli", ha dichiarato Possuelo, uno degli artefici del cambiamento nel quadro giuridico che negli anni '80 garantì alle comunità indigene isolate di poter continuare a vivere in sicurezza nelle loro aree. (segue) (Brb)