Brasile: ex presidente Funai Possuelo, "Bolsonaro la minaccia più grave per indigeni" (6)

- La prima reazione critica alla proposta di legge era arrivata dal presidente della Camera, Rodrigo Maia. "Non è perché esiste una grande attività illegale di esplorazione della terra degli indigeni che si giustifica la legalizzazione dello sfruttamento. Prima abbiamo il dovere di combattere l'illegalità attraverso un ampio dibattito sull'argomento.", affermava. L'Osservatorio sul clima, che riunisce tutte le organizzazioni della società civile impegnate in difesa dell'ambiente e della foresta amazzonica, affermava invece che questo cambiamento porterebbe ad un aumento della deforestazione, delle invasioni delle riserve indigene da parte degli speculatori e a un aumento della violenza contro queste popolazioni. Per gli esperti, il progetto potrebbe anche violare i trattati internazionali, che definiscono la necessità di consultare gli indigeni ogni volta che sono previste misure legislative o amministrative che li riguardano. (Brb)