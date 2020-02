Rpt-Piani zona: Pelonzi (Pd), soddisfazione per emendamento Milleproroghe

- Correzione alla fonte testo."Le risorse messe a disposizione permetteranno di completare nei Piani di Zona le strade le fogne e l'illuminazione che ancora mancano con la realizzazione di infrastrutture importanti nelle periferie della capitale. Una battaglia che il gruppo del Pd capitolino sostiene da anni a fianco dei cittadini e dei comitati, un provvedimento voluto anche dalla Regione Lazio in quanto era un punto importante nel programma elettorale di Nicola Zingaretti. Nel passaggio di bilancio in Aula Giulio Cesare grazie al Partito democratico è stato approvato un emendamento che ha creato un capitolo di spesa nel bilancio di Roma Capitale dedicato al completamento delle opere pubbliche nei Piani di zona. Ora tutti al lavoro, ognuno faccia la propria parte affinché a Roma non esistano più quartieri di serie A e di serie B". Così in una nota il capogruppo del PD capitolino Giulio Pelonzi. (Com)