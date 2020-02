Milano: Sardine da Sala, un'ora e mezza su come costruire insieme società migliore

- Una delegazione lombarda delle Sardine questa sera ha incontrato a Palazzo Marino il sindaco Giuseppe Sala. L'incontro, a cui hanno partecipato quattro rappresentanti del movimento di Milano e due di Como, è durato un'ora e mezza. Obiettivo della visita era ringraziare il sindaco per l'adesione del Comune di Milano al progetto #incomunesenzaodio proposto dalle Sardine lombarde, che si è concretizzata con l'approvazione giovedì scorso da parte del Consiglio comunale di una mozione contro l'odio e intolleranza. "Il Comune di Milano è stato il secondo dopo Marchirolo in provincia di Varese a recepire la nostra 'delibera' e l'ha fatto senza apportare alcun cambiamento. Palazzo Marino ha risposto con dei ritmi che non ci aspettavamo e che ci hanno fatto molto piacere", ha detto al termine dell'incontro Simona Regondi, una delle sardine milanesi, assicurando che il movimento è pronto a recarsi anche da tutte le altre amministrazioni che recepiranno il testo. "Il nostro obiettivo - ha spiegato infatti la sardina di Como Luca Venneri - è che l'adottino anche gli altri Comuni della Lombardia". (segue) (Rem)