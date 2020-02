Milleproroghe: Crimi, approvato emendamento su "democrazia energetica", siamo dalla parte dei cittadini (2)

- "Oggi - continua il parlamentare - alla Camera dei deputati abbiamo ottenuto un risultato molto importante, nel solco di quella 'rivoluzione verde' che per noi e per l'Italia rappresenta una priorità. Nel decreto Milleproroghe è stato approvato un emendamento che consente il passaggio dal classico modello centralizzato di consumo dell'energia a un modello decentralizzato. Una 'democrazia energetica' che consentirà la creazione di vere e proprie comunità energetiche, che potranno così condividere costi e benefici. Questa misura determinerà infatti benefici sia per i privati cittadini che per le imprese, consentendo di abbassare sensibilmente le bollette, ridurre lo spreco di energia e creare lavoro per le nostre Pmi che si occupano di ristrutturazione e riconversione. Ringrazio - conclude Crimi - i parlamentari del Movimento cinque stelle e della maggioranza che hanno raggiunto questo risultato collaborando con spirito costruttivo. Tutto il resto non interessa agli italiani. Chi ha voglia fare e contribuire per il bene del Paese è il benvenuto, per altro non c'è spazio". (Rin)