Usa: Pentagono devia 3,8 miliardi di dollari per costruzione muro di confine con Messico

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha inviato al Congresso una richiesta per deviare 3,8 miliardi di dollari dagli appalti per la costruzione di aerei da combattimento, navi e veicoli alla costruzione del muro al confine tra Stati Uniti e Messico. La deviazione dei finanziamenti dal budget militare consente di concretizzare una delle promesse centrali della campagna del presidente Donald Trump per la Casa Bianca di quattro anni fa, permettendo così al presidente di presentarsi più forte all'elettorato per il secondo mandato. La riprogrammazione a sorpresa di altri 3,8 miliardi di dollari porta ad oltre 10 miliardi di dollari i finanziamenti dallo scorso anno per realizzare il muro di confine voluto da Trump. La mossa, riferisce la stampa Usa, include un taglio di due aerei da combattimento F-35B del corpo dei Marines al costo di 223 milioni di dollari; 100 milioni di dollari dal programma di modernizzazione Humvee della Guardia nazionale dell'Esercito; 650 milioni i dollari tagliati dalla sostituzione della nave d'assalto anfibia della Marina e 261 milioni di dollari dalla nave Expeditionary Fast Transport. La riprogrammazione ha anche ridotto i finanziamenti a due aerei da trasporto Air Force C-130J per un taglio di 196 milioni di dollari e 180 milioni di dollari dal programma di aerei di attacco leggeri. (Was)