Brasile: riforma tributaria, Guedes propone creazione iva duale insieme con gli Stati (3)

- All'inizio del 2020 il ministro dell'Economia Paulo Guedes aveva annunciato un'accelerazione sull'elaborazione e la presentazione della riforma tributaria, tra le priorità del governo Bolsonaro per quest'anno. Il piano dell'esecutivo allo studio del ministro dell'Economia, Paolo Guedes, punta a di ridurre il numero di aliquote di imposta sul reddito. Attualmente ci sono cinque fasce, definite in base al livello di reddito. Una possibilità sarebbe quella di fissare una tassa fissa principale tra il 15 percento e il 20 percento per la maggior parte dei contribuenti, e una più elevata, possibilmente del 25 percento, per i più ricchi. Questa soglia si tradurrebbe in uno sconto per i contribuenti più facoltosi che attualmente pagano il 27,5 percento. L'idea di creare una fascia aggiuntiva solo per i contribuenti a reddito più elevato sarebbe un modo per garantire che il fisco non aumenti la disuguaglianza di reddito. In questo senso, anche la fascia di esenzione fiscale dovrebbe innalzarsi, attestandosi a 1.903 real al mese. (segue) (Brb)