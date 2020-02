Roma: presidente Casa donne, ottimismo cauto, manifestazione confermata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ottimismo cauto e la conferma della manifestazione in piazza. È così che Maura Cossutta, presidente della Casa internazionale delle donne, lasciando Palazzo Senatorio racconta lo stato d'animo delle rappresentanti della struttura a termine di un incontro con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dal quale si è riaperta la trattativa sullo stabile di via della Lungara. "Siamo caute - ha detto Cossutta -, l'esperienza ci insegna che è inutile essere fiduciose: aspettiamo i fatti e vediamo come procede la trattativa" ma intanto "la manifestazione del 18 febbraio è confermata, saremo qui in piazza del Campidoglio con Lucha y siesta e con Non una di meno: la mobilitazione è essenziale per un esito positivo di questa trattativa ma anche per tenere insieme la questione della Casa con quella di tutti i luoghi delle donne". L'incontro, in cui si è discusso della possibilità per le donne di restare nello stabile, è durato quasi 5 ore. "È stato un lungo incontro - ha aggiunto Cossutta -, abbiamo ribadito che la questione della Casa e dei luoghi delle donne è una questione politica, di dimensioni nazionali. Dopo 412 giorni si apre finalmente la trattativa sulla transazione economica. Vogliamo la rivalutazione economica dei servizi e il riconoscimento della loro funzione sociale e chiediamo che per la convenzione sia prevista la possibilità del comodato gratuito". Adesso ci saranno altri incontri. Intanto nel tavolo di oggi, il primo con Raggi, "la sindaca ha cercato di utilizzare tutti gli strumenti per trovare una via, ma era in difficoltà, anche perché noi aspettiamo una risposta da oltre un anno e mezzo", ha concluso. (Rer)